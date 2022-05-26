За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожено 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники.

Кроме того, как сообщает Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БпЛА типа “Орлан-10”.

Также в Генштабе констатируют, что враг пытается закрепиться в районе Северодонецка, вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но безуспешно.

Кроме того враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Лимана и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков - успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, и с потерями отошел.

На Николаевском направлении оккупант пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое - успеха не имел.

Напомним, в Европе сформировался пропутинский блок для давления на Украину.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, что помогает оккупантам продвигаться вперед.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".