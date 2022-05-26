Кроме того, как сообщает Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БпЛА типа “Орлан-10”.
Также в Генштабе констатируют, что враг пытается закрепиться в районе Северодонецка, вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но безуспешно.
Кроме того враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.
На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Лимана и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.
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На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков - успеха не имели.
На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, и с потерями отошел.
На Николаевском направлении оккупант пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое - успеха не имел.
Напомним, в Европе сформировался пропутинский блок для давления на Украину.
Также сообщалось, что эксперт объяснил, что помогает оккупантам продвигаться вперед.
Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".