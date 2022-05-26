Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании.
Так, указывается, что Воздушно-десантные силы рф были активно задействованы в нескольких заметных тактических неудачах с начала российского вторжения, и использовались российским командованием на задачах, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.
Как отмечают в разведке, основные провалы ВДВ включают в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, остановку движения на оси Изюм с апреля, а также недавнюю неудачную переправу через реку Северский Донец.
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Неоднозначные показатели и провалы ВДВ, судя по всему, является отражением стратегически неправильное управление этим потенциальным подразделением и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе. Также аналитики отмечают, что значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил.
Кроме того, к значительным потерям во многих элитных подразделениях России привела неспособность российских командиров предвидеть сопротивление Украины и дальнейшее самоуспокоение.
Отметим, что в то же время издание The New York Times сообщает, что на переправе через Северский Донец украинские военные в течение нескольких дней уничтожили более 400 российских солдат.
Об этом в комментарии журналистам NYT рассказали сами украинские бойцы. Переправа оккупантов через реку в начале мая стала одним их самых смертоносных сражений для путинской армии. Так, 8 мая ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар.
После этого украинские бойцы взорвали понтонные мосты и пути к отступлению врага были отрезаны.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.
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