Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил.

Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании.

Так, указывается, что Воздушно-десантные силы рф были активно задействованы в нескольких заметных тактических неудачах с начала российского вторжения, и использовались российским командованием на задачах, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rE0lcSuRxb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QCCDhm8rHj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2022

Как отмечают в разведке, основные провалы ВДВ включают в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, остановку движения на оси Изюм с апреля, а также недавнюю неудачную переправу через реку Северский Донец.

Неоднозначные показатели и провалы ВДВ, судя по всему, является отражением стратегически неправильное управление этим потенциальным подразделением и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе. Также аналитики отмечают, что значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил.

Кроме того, к значительным потерям во многих элитных подразделениях России привела неспособность российских командиров предвидеть сопротивление Украины и дальнейшее самоуспокоение.

Отметим, что в то же время издание The New York Times сообщает, что на переправе через Северский Донец украинские военные в течение нескольких дней уничтожили более 400 российских солдат.

Об этом в комментарии журналистам NYT рассказали сами украинские бойцы. Переправа оккупантов через реку в начале мая стала одним их самых смертоносных сражений для путинской армии. Так, 8 мая ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар.

После этого украинские бойцы взорвали понтонные мосты и пути к отступлению врага были отрезаны.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.

Также Politeka.net писала, что ситуация на фронте крайне тяжелая - эксперт раскрыл подробности.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".