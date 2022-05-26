Уход российского лидера владимира путина в другой мир ничего, на самом деле, не изменит.

Об этом в эфире Факты ICTV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, это просто невозможно.

«Я не являюсь сторонником теории того, что путин отойдет в другой мир и там что-то изменится. На основании чего? Там таких Путиных очень много и желающих стать таким же Путиным. Он для них является идолом и они считают, что он делает все правильно. Это совсем другая философия жизни», - пояснил Данилов.

Также секретарь СНБО заверил, что при любой другой моделе управления россия развалится.

"Дело в том, что в этой стране, в том виде в каком она существует, при наличии 140 этносов, имеющихся на территории России, иметь демократическую страну невозможно. Это должен быть только авторитарный, диктаторский режим, потому что по-другому удержать их вместе невозможно", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также заверил, что украинцы бояться путина не собираются.

«Наш президент, его поведение и то, что он делает на международной арене, когда он вещи называет своими именами, такого не белую никогда. Будем считать, что весь мир должен меняться», - подчеркнул Алексей Данилов.

Добавим, тем временем стало известно, что ВСУ уничтожили блокпост на трассе Лисичанск–Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. Блокпост разбит, их откинули. Трассу теперь оккупанты не контролируют» — сообщил Гайдай.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.

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