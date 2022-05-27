Об этом в эфире Факты ICTV рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, как враг изменил свои цели с момента 24 февраля.
"Российская Федерация свои планы не изменяет. Эти планы - это уничтожение нас как государства, уничтожение нашего населения. Эти планы уже древние, для нас это не было новостью. К большому сожалению, сегодня они имеют большое желание воплотить эти планы в жизнь. Задача нашей страны, наших воинов - чтобы эти планы не сбылись", - подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, сейчас оккупанты изменили тактику.
"После того, как наши воины дали им взбучку на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей они отсюда убрались и сделали концентрацию на территории Донецкой и Луганской областей, на Харьковском, Изюмском направлениях», - рассказал Данилов, добавив, что также большое скопление вражеских воск происходит в Николаевском, Херсонском, Запорожском районах.
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«Они сейчас немножечко изменили тактические планы, стратегические планы неизменны. Враг очень коварен и непрост. Да, наши войска дают отпор, но есть понимание, что это все же вторая армия мира, и они на сегодняшний день являются мощными», - заверил Данилов.
Добавим, что Данилов также рассказал, почему смерть Путина ничего не изменит.
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Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину".