Калмыки и буряты смотрят в сторону Монголии, так как считают россию настоящим злом.
Об этом заявил Дорджи Манджиев, зам.руководителя партии "Яблоко" в республике Калмыкия, основатель движения "Калмыки против войны в Украине".
"Нам надо консолидироваться, объединяться с теми республиками, в которых есть понимание того, что россия - это зло.
Мы, как и буряты, являемся частью монгольского мира. Связи наши очень сильны и крепки, очень много людей сейчас бегут из россии в Монголию. В отличие от Бурятии, которая находится недалеко от Монголии - им проще, мы (Калмыкия) находимся на юге, на отшибе монгольского мира.
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Конечно же мы видим себя именно в союзе с Моноглией. Сейчас мы не говорим о присоединении. Мы с ними связаны очень тесно религиозно - и мы и буряты смотрим в сторону Монголии. Это факт.
Мы налаживаем мосты, общаемся с монголами. Они нас считают братским народом, как и мы их. Мы учавствуем в совместных праздниках, футбольных турнирах. Эта связь есть, она проходит и мы чувствуем поддержку монголов. Мы братья и мы плечом к плечу по всему миру", - заявил Манджиев.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.
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