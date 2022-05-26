Из нового перехвата СБУ понятно, что за такую «победу» российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

Оккупанты несут на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться в кремль о своих «успехах». Например, о «взятии» села Довгеньке Изюмского района на Харьковщине. Об этом стало известно благодаря телефонному перехвату СБУ.

В частности, захватчики отчитались о захвате села Довгеньке Изюмского района еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои.

Из нового перехвата СБУ понятно, что за такую «победу» российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Довгеньке не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Довгеньке еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», - рассказывает своей матери русский захватчик.

Пока враг активно обстреливает якобы уже «взятое» им Довгеньке и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают достойный отпор оркам.

Напомним, что ликвидирован беларусский полковник, который стал на сторону оккупантов.

Как сообщала Politeka, ВСУ не хватает одного вида вооружения.

Также Politeka писала, что оккупанты обсудили как "замочили" работника ЗАЭС, детали преступления.