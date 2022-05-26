Советский диссидент и российская оппозиционер Валерия Новодворская сделала печальный прогноз для всех жителей Донбасса, и пророчество сбывается.

Обращение было записано в 2014, когда все только начиналось (чтобы просмотреть видео, пролистайте публикацию до конца).

"Дорогие мои, хорошие, и видимо вам никто не сказал еще правды, о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие, хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, вы зачем собираетесь умирать и за кого? Неужели за российское телевидение, которого вы насмотрелись? " - говорила политик.

Новодворская подчеркнула, что боевикам уже давно должно было быть понятно, что Путину не нужен Донбасс, а террористы нужны как разменная монета.

"Вы нужны были как приложение к Николаеву, к Херсону, к южной части, к Одессе. А сами по себе вы не нужны. Нужны не вы, нужна черная дыра, через которую, для разжигания междоусобной войны будет поступать оружие. Вот ваши противники из украинской армии, они умирают за то, чтобы выжила их страна, чтобы она оторвалась от нашей проклятой злобной России, чтобы она чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу и жила там спокойно. Как вы понимаете, фашизм там не планируется", — говорила правозащитница.

Правозащитница просила террористов "не слушать своих родителей, которые уверяют, что в СССР было хорошо", потому что "это было давно, они уже не помнят".

"Хуже, чем в Советском Союзе, было разве что в гитлеровской Германии…Вас похоронят и Путин о вас и не вспомнит. Вот вы говорите, вы сражаетесь за Донбасс. А Донбасс — часть чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс, вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путину не нужна ваша независимая жизнь. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК, чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не провела реформы. А вы — всего лишь пушечное мясо", — предупредила Новодворская.

"Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист, он — порождение мрака, вы Толкиена читайте, он из Мордора, он — настоящий Саурон. Ему нужно только чтоб никто нормально не жил, ему нужна империя зла, потому что империй добра не бывает. И ради амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть? Вам пострелять охота? Ну так идите в тир и постреляйте. В России сейчас все очень плохо, и я не уверена, что мы выберемся. Нас тут очень мало, и очень много тех, кто хочет воссоздать империю, а вы для них — только подстилка…Я достаточно посидела в тюрьмах, я не работаю на Запад, я — старый диссидент. И я имею право вам это говорить. Сегодня путинская Россия — ваш враг. Она вас употребляет. Путин обещает вам только могилу. Ничего, кроме могилы с этой стороны нет и никто вас от нее не спасет, если вы сами не захотите спасаться", - подчеркнула политик.

Новодворская просила показать ее обращением всем, кто воюет на стороне террористов.

Отметим, что правозащитница Валерия Новодворская умерла в возрасте 64 лет меньше через месяц после этого обращения.