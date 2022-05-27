За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 12 атак врага, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей.

Кроме того, как сообщают в Генштабе ВСУ, подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа “Орлан-10”.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Ведет обстрел и дистанционно минирует местность на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия, обстреливают позиции ВСУ и перегруппировывают войска.

Кроме того, противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

При поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

Оккупанты продолжают принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.

Напомним, секретарь СНБО Данилов рассказал, почему смерть Путина ничего не изменит.

Также Politeka.net писала, что ситуация на фронте крайне тяжелая - эксперт раскрыл подробности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину".