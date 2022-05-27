Несмотря на огромное количественное преимущество, российские силы, атакующие Донбасс в Украине, добились лишь «незначительного прогресса».

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны, пишет Politeka.net со ссылкой на Пентагон.

По его словам, россия развернула в Украине 110 оперативно-батальонных тактических групп. Большинство на юге, а остальные группировки разобщены и воюют в районе Донбасса. При этом отмечается, что российские силы добились небольших успехов, которые компенсируются успехами Украины на других полях сражений - особенно вокруг Харькова.

По словам чиновника, стратегия россиии за три месяца войны изменилась – сначала войска рф стремились захватить Киев и свергнуть демократически избранное правительство, потом они начали пытаться отрезать весь регион Донбасса, выйдя на юг из Харькова и на север из Мариуполя, а теперь переключились на достижение другой цели. По словам чиновника, россияне пытаются отрезать восточные области от Украины.

Смена местности и цели означает смену тактики боя, что приводит к повышению важности дальнего огня.

В Пентагоне отмечают, что у русских большие силы с большим потенциалом, но украинские вооруженные силы более чем сильны.

Добавим, раныше стало известно, что, по оценкам Пентагона, россия потеряла в Украине около 1000 танков, 350 артиллерийского оружия, три десятка истребителей и более 50 вертолетов.

Также СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне писали, что оккупанты выпустили по Украине около 2280 ракет, из которых 630 – это ракеты 9М723 и 9М728 ПТК "Искандер", но лишь около 40% из них поразили заданные цели.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, как изменилась ситуация на передовой за последние сутки.

Также Politeka.net писала, что секретарь СНБО Данилов назввал самую главную цель российских оккупантов в Украине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину".