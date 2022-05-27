В последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, российские оккупанты имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и подготовке третьей линии обороны.
Об этом сообщили в Институте изучения войны.
Захватчики продолжили осаду Северодонецка. Также войска рф продолжают продвигаться на юг и запад от Попасной в направлении Бахмута, но темпы наступления замедляются. Оккупанты в ближайшие дни попытаются полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск.
Бои продолжаются возле Камышевахи, норкового, Берестового, Белогоровки, Покровского, Клинового, Липового и Нагорного.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Новый крупный пожар полыхает в рф: огонь подбирается к жилым домам, фото
Полный провал: в британской разведке перечислили громкие неудачи «элитных» ВДВ рф
"Мы отстаем": ситуация на фронте крайне тяжелая, эксперт раскрыл подробности
Появилось фото Арестовича в старости, в Сети отреагировали: "Ждем самую последнюю партию оружия"
У границы Харьковской и Донецкой областей войска рф безуспешно пытались продвинуться на юго-восток от Изюма. Российские войска также провели неудачные операции в районе Авдеевки и продолжали обстреливать к северу и северо-западу от города.
Российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению украинских контрнаступлений.
Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.
Как сообщала Politeka, выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост.
Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.