Первые три месяца войны армия РФ хаотично обстреливала украинские объекты, не считая сколько для этого необходимо высокоточного оружия, но теперь ситуация изменилась.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, запасы высокоточного оружия у оккупантов исчерпываются - использовано уже около 60% запасов.

"По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. И по Искандерам этот пороговый уровень почти наступил", – отметил представитель ГУР МОУ.

Конечно, боеприпасы необходимо пополнять, но россия не имеет мощностей для быстрого производства, а санкции не позволяют использовать комплектующие иностранного производства.

Поэтому в России сняли с хранения ракеты советского производства. Если про баллистические ракеты, это Точка У, а если про крылатые ракеты – то это старая советская Х-22.

В разведке также заметили, что Россия изменила тактику применения высокоточного вооружения.

По словам Скибицкого, если раньше по объекту применяли две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирают цель, и стреляют ракетами разного формата – от 8 до 12 ракет. Или баллистические или крылатые ракеты наземного или морского, воздушного базирования.

Додмо, что ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что более 60% запущенных рашистами по Украине ракет не попадают в цель.

Так, оккупанты выпустили по Украине около 2280 ракет, из которых 630 – это ракеты 9М723 и 9М728 ПТК "Искандер", но лишь около 40% из них поразили заданные цели.

Кроме того, рашисты дошли до того, что начали использовать противокорабельные ракеты, выпущенные с самолетов, по наземным целям.

Также в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

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