США договариваются с Украиной об ограничениях для использования оружия. В случае нанесения удара новым вооружением вглубь российской территории может произойти эскалация. Об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.
Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом закулисные обсуждения не накладывают явных географических ограничений на использование имеющихся у Украины вооружений, но направлены на достижение общего понимания опасности эскалации.
Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом.
Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.
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Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь россии.
Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента россии владимира путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию".
Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.
Как сообщала Politeka, выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост.
Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.