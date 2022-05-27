При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений.

США договариваются с Украиной об ограничениях для использования оружия. В случае нанесения удара новым вооружением вглубь российской территории может произойти эскалация. Об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом закулисные обсуждения не накладывают явных географических ограничений на использование имеющихся у Украины вооружений, но направлены на достижение общего понимания опасности эскалации.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом.

Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.

Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь россии.

Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента россии владимира путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию".

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост.

Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.



