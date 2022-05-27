Катерина Тихонова сделала бьюти-процедуру в Германии, которую обожала Ким Кардашьян. И это несмотря на ненависть ее отца к западной культуре.

Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на немецкую газету Bild. По данным журналистов, дочь российского лидера делает так называемую «вампирскую» подтяжку лица и регулярно летает в Германию для прохождения этой противоречивой косметической процедуры.

В ходе этой процедуры берется собственная кровь пациента и вводится в проблемные участки для устранения морщин.

Лечение, которое предпочитает Ким Кардашьян, стоит примерно 3400 фунтов стерлингов за сеанс. Сообщается, что Тихонова также делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, чтобы убрать морщины на лбу и морщины от смеха на губах.

«Дочь Путина потратила тысячи евро на странную косметическую процедуру — она, как и ее папа, хочет быть моложе и жить вечно?», - цитирует издание Mirror одного из комментаторов на сайте немецкой газеты.

Журналисты отмечают, что в то время как дочь Путина летает в Германию ее отец сыплет агрессивными тирадами в адрес прозападных россиян.

Добавим, ранее стало известно, что новым избранником Екатерины Тихоновой стал известный артист балета Игорь Зеленский. Как выяснили журналисты, Тихонова летала в Мюнхен в последние годы больше 50 раз - в этом городе с 2016 года жил и работал артист балета Игорь Зеленский.

Напомним, стало известно большом количестве жерт утреннего обстрела в Днепропетровской области - под ракетный удар оккупантов попала казарма Нацгвардии.

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