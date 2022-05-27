Кроме того, США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против российской авиационной отрасли.

Власти Китая закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. Как сообщает Униан, главная причина в том, что российские компании не предоставили запрошенные подтверждающие документы на право собственности самолетов.

Дело в том, что они были фактически национализированы после 24 февраля, но должным образом изъятие самолетов в соответствии с международными правилами проведено не было, самолеты продолжают числиться в иностранной собственности.

Именно поэтому власти КНР, руководствуясь нормами международного авиационного законодательства, отказали российским перевозчикам в праве на полеты в их страну.

"Вот такой вот очередной нож в спину от китайских товарищей. Наверно в знак великой дружбы", - заключили журналисты.

Стоит также отметить, что США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против российской авиационной отрасли после вторжения рф на территорию Украины. В частности, рашистским авиакомпаниям запрещено использовать небо США и Евросоюза.

Напомним, что принесет Китаю победа Украины.

Как сообщала Politeka, Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в Украине.

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