Российские оккупанты атакуют сразу на нескольких направлениях, а Беларусь активизирует свои войска на границе.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Ожесточенные бои сейчас ведутся на Лиманском и Северодонецком направлениях, где оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ и обстреливают ближайшие населенные пункты с применением минометов и реактивных систем залпового огня.

Также оккупанты не прекращают попыток штурма на Бахмутском направлении. Российские военные атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, но успеха не имели.

Также оккупанты применили авиацию для ударов по Славянску и Долгенькому, а также переместили в Херсонскую область технику и РСЗО.

Кроме того, активизировалась и армия Беларуси. Стало известно, что на Волынском и Полесском направлениях до семи белорусских батальонов усиливают участок границы с Украиной. Подчеркивается, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

В Гомельской области Беларуси в непосредственной близости от украинской границы развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил республики Беларусь.

В свою очередь, россия также усиливает свою группировку на границе с Украиной.

Напомним, оккупанты задумали циничный план в Черном море.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия.

Также Politeka писала, что ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении.