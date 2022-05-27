Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Ожесточенные бои сейчас ведутся на Лиманском и Северодонецком направлениях, где оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ и обстреливают ближайшие населенные пункты с применением минометов и реактивных систем залпового огня.
Также оккупанты не прекращают попыток штурма на Бахмутском направлении. Российские военные атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, но успеха не имели.
Также оккупанты применили авиацию для ударов по Славянску и Долгенькому, а также переместили в Херсонскую область технику и РСЗО.
Кроме того, активизировалась и армия Беларуси. Стало известно, что на Волынском и Полесском направлениях до семи белорусских батальонов усиливают участок границы с Украиной. Подчеркивается, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
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В Гомельской области Беларуси в непосредственной близости от украинской границы развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил республики Беларусь.
В свою очередь, россия также усиливает свою группировку на границе с Украиной.
Напомним, оккупанты задумали циничный план в Черном море.
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия.
Также Politeka писала, что ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении.