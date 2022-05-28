Президент рф владимир путин хочет, чтобы его младшая дочь возглавила крупнейшую и самую влиятельную в россии партию «Единая россия».

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники из окружения президента рф. Они утверждают, что сейчас путин рассматривает возможность сделать свою младшую дочь Катерину Тихонову лидером партии «Единая россия».

Сообщается, что этот вопрос обсуждался еще в конце прошлого года, однако тогда возникали сомнения в том, что путинская «элита» одобрит кандидатуру его дочери. Однако, сейчас, на четвертый месяц войны в Украине, необходимость в преемниках для путинского режима стала более явной.

На фоне слухов о тяжелой болезни самого путина стала появляться информация о том, что заменить его на посту президента может нынешний секретарь Совбеза рф Николай Патрушев. Предполагается, что как лидер «Единой россии» Тиханова будет фактически управлять Государственной думой и таким образом сможет уравновесить любого преемника своего отца на посту президента.

Впрочем, у такого плана путина есть ряд спорных моментов. Один из них заключается в том, что владелец Кремля годами прятал своих дочерей и в медийном пространстве они известны только по слухам, причем обе не носят фамилию отца.

Кроме того, Катерина Тихонова не может похвастаться образованием, подходящем для политической деятельности. Она училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) на Восточном факультете, в 2011 году с отличием окончила магистратуру механико-математического факультета Московского государственного университета.

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