Российские подразделения снова могут попытаться форсировать Северский Донец.

До 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области для дальнейшего наступления на Донбасс.

Такие данные британских разведчиков 28 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Эксперты пояснили, что Лиман является стратегически важным, поскольку является местом крупного железнодорожного узла, а также обеспечивает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

По прогнозам британских разведчиков, в ближайшие дни российские подразделения в этом районе попытаются форсировать реку. Сейчас основные усилия россии, вероятно, остаются вокруг Северодонецкого кармана, но плацдарм возле Лимана даст россии преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она попытается продвинуться до Славянска и Краматорска.

26 мая 2022 года глава самопровозглашенной "днр" денис пушилін заявил российским пропагандистским СМИ, что референдум будет проведен, если россия захватит всю Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы россии все-таки удалось захватить эти территории, кремль, скорее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и представил российскому народу в качестве оправдания вторжения", — сказано в сообщении.

Однако, по данным британской разведки, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и наносить российской стороне большие потери.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".