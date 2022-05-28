Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



В ГУР заявили, что, чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и топливо до передовых подразделений. Более трех тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают сохраняться в пунктах постоянной дислокации.



Отмечается, что с начала полномасштабного военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения рф уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не в состоянии обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии более 100 километров от собственной границы.

Также разведчики сообщают, что защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевые действия могут затянуться до конца года.

"Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам оказывают», - пояснил Скибицкий.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

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