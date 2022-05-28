Оккупанты на Херсонщине закрывают выезд для жителей в сторону подконтрольных Украине областей, а также устанавливают московское время. О таком решении российским пропагандистским СМИ сообщил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".