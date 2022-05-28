Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По его словам, украинские защитники пошли в контрнаступление на юге страны.

«Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины», - сообщил Назаров.

украинские военные, бойцы ВСУ

Он отметил, что в результате нового удара оккупантов из РСЗО по Николаеву пострадали жилые кварталы. По предварительной информации, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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В свою очередь, в оккупированной Херсонской области враг закрыл пути выезда на подконтрольную Украине территорию. По словам Назарова, машины с людьми, которые пытались выехать из оккупации, тщательно фильтровали и возвращали обратно.

украинские военные, бойцы ВСУ

Спикер оперативного командования «Юг» также сообщил, что корабельная группировка россии продолжает блокировать украинские порты, поддерживая угрозу ракетных ударов.

«Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией», - добавил Назаров.

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