У владимира путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", ему осталось жить "не больше двух-трех лет".

Об этом сообщает британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

По данным офицера российской спецслужбы, 69-летний президент рф стремительно теряет зрение.

"Нам говорят, что он страдает от головной боли, и когда он появляется на телевидении, ему нужны бумажки, на которых все написано большими буквами, чтобы прочитать, что он собирается сказать. Они настолько велики, что каждая страница может содержать только пару предложений", – сообщается в публикации.

Также офицер ФСБ отметил, что путин страдает от тремора конечностей.

Информацию о смертельном диагнозе президента рф российский шпион передал бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В частности он сообщил, что "теперь у путина случаются приступы неконтролируемой ярости", "Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет".

Ранее экс-глава британской разведки Ричард Дирлав высказал мнение, что путин вряд ли доживет до 2023 года, и предположил, что новым главой рф может стать секретарь Совета Безопасности российской федерации Николай Патрушев.

Напомним, Арестович назвал дату, после которой все изменится в пользу Украины.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.