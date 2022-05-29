Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Захват Северодонецка позволит кремлю заявить, что рф полностью вышла на админграницу Луганской области, но, по словам экспертов, существенной военной или экономической выгоды для россии это не принесет. В ISW подчеркнули, что войска оккупантов просто полностью разрушают город, и, в случае захвата, будут контролировать его руины.

В отчете также говорится, что, когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, под чьим контролем будет находиться город, российское наступление достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить оперативное контрнаступление, чтобы отбросить армию рф.

Аналитики акцентируют внимание на сообщениях украинской разведки о запрете российским войскам вывозить своих раненых солдат с поля боя. Это угрожает серьезно подорвать и без того низкий боевой дух армии рф, ослабив ее и предоставив ВСУ новые возможности.

"Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, поскольку битва за Севердонецк поглощает большую часть доступной российской наступательной боевой мощи, у Украины может появиться шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех", - говорится в отчете.

Напомним, Арестович назвал дату, после которой все изменится в пользу Украины.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.