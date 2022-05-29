Во время боев в Украине ликвидирован сотрудник пресс-службы Минобороны россии полковник Владимир Иванов. Его гибель в ведомстве не подтверждают, однако, согласно другим источникам, он таки погиб. Об этом пишет Медиазона.

Так, смерть оккупанта подтвердилась с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных. Одним из первых о смерти Иванова сообщил российский пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Позже гибель полковника подтвердилась с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов был уничтожен ВСУ 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года.

О сотруднике пресс-службы с таким именем ранее писал и сайт "Миротворец", собирающий данные о российских военных, наемниках и деятелях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины", - сообщал "Миротворец".

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