Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Андрей Ковалев.
За волю Украины погиб уроженец Тернополя, известный местный журналист, художник и пластун Виталий Дерех. Ему было всего 34 года.
"Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумен, имел чувство юмора от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем смысле этого слова. Не боялся опасности и смерти", — рассказал Ковалев.
Дерех был настоящим патриотом. С 2014 года, с перерывами он бил оккупантов на фронте, воевал в «Айдаре».
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"Как-то позвонил ко мне и спрашивает: «Что делаешь? Не хочешь вместе со мной поехать на курсы по стрельбе из без откатной пушки?». Он предложил это так, будто это было предложение поехать покататься в горах на лыжах или съездить на экскурсию. Таким был наш Дерех. Любил Украину, не сломил пластовой присяги и до смерти оставался верен своей присяге на верность украинскому народу", — поделился побратим погибшего воина.
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