Об этом телеканалу CNN сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Телеканал CNN продолжает отслеживать военные преступления, совершенные на территории Украины личным составом российской 64 отдельной мотострелковой бригады. На этот раз журналисты телеканала опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры. Также свои комментарии CNN предоставили Генеральный прокурор Украины и представитель ГУР МО Украины", - сказано в сообщении.
Так, представитель украинской разведки убежден, что присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования “гвардейская” свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины.
Отмечается, что с начала полномасштабного военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения рф уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники.
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Также разведчики сообщают, что защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.
Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.
Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.
Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.