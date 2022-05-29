Об этом телеканалу CNN сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.



"Телеканал CNN продолжает отслеживать военные преступления, совершенные на территории Украины личным составом российской 64 отдельной мотострелковой бригады. На этот раз журналисты телеканала опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры. Также свои комментарии CNN предоставили Генеральный прокурор Украины и представитель ГУР МО Украины", - сказано в сообщении.

Так, представитель украинской разведки убежден, что присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования “гвардейская” свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины.

Также ранее в ГУР сообщили, что россия не может решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений. Чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и топливо до передовых подразделений.

Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.