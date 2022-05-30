ВСУ провели успешную контратаку на юге от Кривого Рога, появились подробности.

Об успехе украинских войск сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области украинские защитники нанесли мощный удар по оккупантам.

В результате контратаки были уничтожены 63 российских военных и 19 единиц техники. В частности, танки Т-72, реактивная система залпового огня Град, артиллерия, вертолеты и самолет СУ-35

Вилкул сообщил, что в районе Кривого Рога украинские военные продолжают укреплять свои позиции на всех линиях обороны.

В свою очередь, по информации народного депутата и члена территориальной обороны Сергея Хланя, ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области, продвинувшись вперед на 9 километров и заставив оккупантов отступать.

Отметим, что по данным Генштаба, российские военные продолжают наступательные действия на Донбассе, пытаясь полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей. Ситуация в этих регионах остается крайне напряженной, однако особого успеха у россиян нет. Украинские военные продолжают отбивать удары врага.

Напомним, Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам российского вторжения.

Как сообщала Politeka, оккупанты не унимаются, под удар попал Криворожский район.

Также Politeka писала, что мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами.