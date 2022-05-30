Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в аналитике Института изучения войны. Как отмечают аналитики, силы ВСУ осуществили контрнаступательные действия на границе Херсонской и Николаевской областей, что заставило оккупантов перейти к обороне.
Как объясняют эксперты, контратака ВСУ не приведет к отвоеванию значительной территории, однако нарушит российские операции и потенциально заставит россию перебросить подкрепление в Херсонскую область, которая в основном удерживается нестандартными подразделениями.
"Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", – подчеркивается в аналитике.
Напомним, ранее депутат облсовета Сергей Хлань рассказал, что на Херсонщине воины ВСУ пошли в контрнаступление, оккупанты бегут.
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По его словам, ВСУ пошли в контрнаступление в Бериславском направлении и продвинулись на 9 километров. В результате врагу пришлось отступать на невыгодные для них позиции.
"Русские просто бегут, поэтому сейчас очень важно, чтобы мы продолжили это наступление. Орки в панике, они в отчаянии и убегают, я уверен, что скоро мы освободим нашу родную землю", – отметил Хлань.
Напомним, оккупанты закрепляются на Лиманском и Северодонецком направлениях.
Как сообщала Politeka, оккупанты не унимаются, под удар попал Криворожский район.
Также Politeka писала, что мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами.