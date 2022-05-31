"Люди еще не поняли того катастрофического состояния в экономике, которое развивается. И пока не видно дна, куда она будет падать. Это будет заметно несколько позже".

Об этом в интервью Obozrevatel сообщила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, острое состояние, которое было после начала войны, сменилось эмоциональным выгоранием - кто-то продолжает выходить на акции, в крупных городах есть антивоенные надписи, но того состояния уже нет.

"Кто-то начинает погружаться в депрессию, а кто – то-постепенно задумываться над происходящим. Неслучайно опросы показывают падение доверия к телевизору и рост доверия к соцсетям. Впервые во время исследований эти цифры сравнялись", - пояснила Курносова.

Оппозиционер также сообщила, что о преступлениях путинской армии знают те россияне, которые хотят знать. А та группа людей, чьи деловые интересы связаны с действующей властью, все понимают, но одинаково поддерживают власть.

«Тем, кто понимает, все стало понятно в первые секунды. А Буча лишь усугубила ситуацию, они в очередной раз ужаснулись», - пояснила собеседница издания.

Курносова уверена, что катастрофические последствия еще впереди. По ее словам, на россиян ожидает глубокая депрессия, которая будет связана с разочарованием в том, во что они верили.

"Вера в непобедимость Путина, в то, что Россия спасает народ Украины, – такие россияне тоже есть – начнет трещать по швам, когда Россия начнет терпеть поражение. Разочарование, которое постигнет россиян, будет очень сильным», - уверена оппозиционерка, к тому же это будет гораздо более сильной эмоцией, чем реакция на исчезновение каких-то продуктов в магазинах.

Сами потери веры приведет к краху всего, что их окружало. Это, заверила оппозиционерка, будет началом окончательного конца режима Путина.

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