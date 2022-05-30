В то же время, ВСУ пытаются не допустить перемещения резервов оккупационной армии.

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. В частности, 29 мая они уничтожили командный пункт подразделения захватчиков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские подразделения продолжают наступление. В то же время, они пытаются не допустить перемещения резервов оккупационной армии.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны во взаимодействии с авиацией обеспечили врагу масштабные потери.

Было ликвидировано 67 рашистов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.

Также был уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений. Украинские защитники сократили численность БПЛА оккупантов, приземлив вражеский "Орлан-10", и заставили ретироваться российские вертолеты Ми-8.

В то же время россияне коварно поливали артиллерийским огнем Николаев, поражая промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки.

Напомним, произошел новый взрыв в Чернобаевке, Арестович раскрыл подробности.

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