Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. В частности, 29 мая они уничтожили командный пункт подразделения захватчиков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские подразделения продолжают наступление. В то же время, они пытаются не допустить перемещения резервов оккупационной армии.
В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны во взаимодействии с авиацией обеспечили врагу масштабные потери.
Было ликвидировано 67 рашистов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.
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Также был уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений. Украинские защитники сократили численность БПЛА оккупантов, приземлив вражеский "Орлан-10", и заставили ретироваться российские вертолеты Ми-8.
В то же время россияне коварно поливали артиллерийским огнем Николаев, поражая промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки.
Напомним, произошел новый взрыв в Чернобаевке, Арестович раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы оккупантов.
Также Politeka писала, враг пытается окружить силы ВСУ и снимает с хранения технику.