Украинские бойцы продолжают вытеснять оккупантов с территории Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Укрінформ.

Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции. Министр отметил, что наши защитники продвинулись в среднем на 8-10 км.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что по некоторым направлениям, на Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и …выбили россиян из некоторых населенных пунктов", — рассказал Вадим Денисенко.

Что касается Северодонецка, то советник министра внутренних дел отметил, что в окрестностях города идут бои. По его словам, сейчас это "самая горячая точка" на фронте.

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