Украинские военные сбили уникальный российский вертолет Ми-35М с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА, Сергей Братчук, опубликовав соответствующие снимки.

Ми-35МС – вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Был разработан для российского военного командования и является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.

«Надеемся, что нем было как минимум 2 генерала», «35 миллионов просто превратились в металолом....», «О, новые сообщения о генералах будут», «Новость очень хорошая», - комментируют украинцы новый успех ВСУ в небе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что защитники украинского неба в течение 29 мая сбили пять вражеских беспилотников и две крылатые ракеты. Авиация ВСУ также уничтожила бронетехнику российских оккупантов и склад боеприпасов.

Также сообщалось, что после взрыва в оккупированном Мелитополе "скорые" развозят раненых - фото и подробности.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты закрепляются на Лиманском и Северодонецком направлениях.

Также Politeka.net сообщала, что контрнаступление украинских военных на Херсонщине срывает планы РФ на южном направлении.