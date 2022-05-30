В Луганской и Донецкой областях ситуация очень напряженная.

По состоянию на сегодняшний день российские войска на востоке преследуют две цели. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и рассказала об этом подробнее.

Она назвала две главные цели и поспешила успокоить, что пока ни одна из целей оккупантами не достигнута.

"На сегодняшний день основные бои между украинскими и российскими военными идут на востоке за две цели. Первая цель – полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", – заявила Анна Маляр.

Стоит отметить, что в Северодонецке в Луганской области ситуация очень напряженная, российские войска приблизились к городу вплотную, на окрестностях идут тяжелые бои.

Напомним, оккупант заныл из-за отпора ВСУ и размечтался о возвращении домой.

Как сообщала Politeka, оккупант позавидовал ВСУ, перехват разговора.

Также Politeka писала, как далеко удалось продвинуться защитникам после наступления на Херсонщине и Запорожье.