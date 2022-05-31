Об этом в интервью LB.ua рассказал советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк.

По его словам, после всего, что российские оккупанты сделали в Киевской области, Мариуполе или Херсоне у Украины выработалась очень низкая толерантность к компромиссам, поэтому об уступках в переговорах с россией не может быть и речи.

«Любой Минск-3 – это отложенная на год война. И что это значит для нас? Гораздо больше жертв и гораздо больше рисков для существования Украины. Потому что Россия, если не проиграет, начнет накапливать оружие, готовить резервы, проведет работу над ошибками, уберет генералов, которые сегодня очень «эффективно» работают, возьмет молодых подполковников и полковников, которые понимают, как воевать, и мы получим гораздо более кровавую. войну спустя год. У нас нет шансов идти на компромиссы и уступки. Это нужно понимать», - подчеркнул Подоляк.

При этом он подчеркнул, что сами украинцы из всех регионов страны должны помнить о том, что идет полномасштабная война, поэтому им нужно быть готовыми к трудностям. Подоляк подчеркнул, что людям нужно понять, что военные действия полностью меняют экономический процесс в стране, поэтому ожидать довоенных условий даже в западных областях не стоит.

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