В ближайшее время силы ВСУ получат возможность наносить еще более мощные удары по противнику, проводить успешные контратаки и тактические наступательные операции.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Так, по его словам, ход боевых действий на востоке Украине изменится в ближайшую неделю-полторы после получения ВСУ новой порции западной военной помощи.

"Мы поставляем новые резервы, уже они поступают буквально в последние дни. И новейшая техника. Она еще не вся поступила, но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании, стран Европы будет поступать. Особенно важно - это ракетные средства, которые были под сомнением... Как "Ураган", например, "Смерч" - такого рода мы будем иметь средства", - рассказал Маломуж.

Таким образом украинские защитники получат возможность поражать любые цели. В том числе возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска.

«По всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям - Херсонское, Харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства - и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города», - завил экс-разведчик.

По его словам, в результате перелома свою мощь в боевых действиях смогут проявить украинские спецподразделения, силы быстрого реагирования.

Добавим, в это же время стало известно, что США все-таки передадут Украине высокоточные РСЗО и ракеты к ним.

Об этом сообщил сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкл Макфол. Он также уточнил, что речь идет об MLRS с дальностью 70 км, а не 300.

Они не будут предназначены для нанесения ударов вглубь российской территории.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы приближаемся к той точке, когда россии придется отложить оружие и перейти к дипломатии.

«Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, посчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", - подчеркнул президент.

Напомним, враг штурмует позиции ВСУ - где сейчас идут тяжеліе бои и какая ситуация в Северрдонецке.

Также сообщалось, что Арестович заявил, что Украина победила в "спецоперации", но война еще может продлиться не менее нескольких месяцев.

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