Так, Уссурийский военное командование просит дополнительно предоставить 118 мест для захоронения.
Фото документа уже появилось в Сети. Также информацию прокомментировал спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.
"Интересная информация пришла из российского Уссурийска. Там требуют предоставить дополнительно более ста мест для захоронения оккупантов, прибывающих в целлофановых пакетах из Украины. Это тот случай, когда хочется сказать: "Не лезь в Украину, потому что добро пожаловать в ад", - отметила Братчук.
Также спикер Одесской ОВА подчеркнул, что украинцам еще много надо сделать и вынести для победы над оккупантами.
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"Помним, что в единстве наша сила и работаем на победу", - отметил Братчук.
Напомним, оккупанты скрывают свои потери в войне. Кроме того, что озвучиваются значительно заниженные цифры, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время.
Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже полуразложившийся груз 200», который нужно дополнительно идентифицировать, сообщали в СБУ.
Добавим также, что россияне в панике отводят свои корабли из Черного моря.
Также сообщалось, что грядет перелом в боях против оккупантов – генерал назвал сроки и объяснил, что изменится.
Кроме того Politeka.net писала, что враг штурмует позиции ВСУ – где сейчас идут тяжелые бои и какова ситуация в Северордонецке.