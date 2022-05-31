ВСУ в свою очередь могут воспользоваться этим для проведения контрнаступательных действий.

Из-за значительных потерь личного состава, которые несут российские оккупационные войска в Украине, моральное состояние российских офицеров и рядовых быстро падает. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Отмечается, что российские офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону – вместо того, чтобы командовать из тыла. Оккупанты вынуждены на это идти из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на младших "бескомпромиссную ответственность" за их действия.

Кроме того, младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в армии рф. Продолжающиеся потери этих младших офицеров усложнят командование и управление.

В дальнейшем это может привести к еще большему моральному упадку у российских оккупантов. ВСУ в свою очередь могут воспользоваться этим для проведения контрнаступательных действий.

Напомним, что грядет перелом в боях против оккупантов.

Как сообщала Politeka, в рф уже заканчиваются места на кладбищах.

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