Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает очевидец, опубликовавший в Сети соответствующие кадры. Также от отметил, что видел все, но чтобы россияне настолько боялись в Польше, чтобы заклеивать свои номера - такого еще нет.

Отметим, что автомобиль на видео заклеен по меньшей мере пятью украинскими влажками. При этом автор кадров не указывает, каких взглядов придерживается владелец данного авто на российских номерах.

«Вот тебе и денационализация...», - прокомментировал увиденное советник главы МВД Антон Геращенко, также опубликовавший в своем телеграм-канале эти кадры.

Отметим, ранее сообщалось, что россиянам настолько стыдно признаться, что они из страны-агрессора, что за границей им приходится притворяться украинцами.

Так, одной паре из РФ посчастливилось взять какие-то путевки за границу еще до войны, которую Россия начала против Украины. И вот они теперь советуют другим россиянам не признаваться, откуда они.

Говорят, мол, если вы сюда приедете, то купите футболку с украинским флагом, и это будет вам как оберег.

Также в видео россияне советуют путешественникам отрицать действия Владимира Путина и открыто говорить, что они против войны в Украине.

Также сообщалось, что россияне в европейских странах заворачивают свои паспорта в обложку украинского паспорта, чтобы бесплатно пользоваться услугами городского транспорта.

Напомним, в россии уже заканчиваются места на кладбищах.

Также сообщалось, что грядет перелом в боях против оккупантов – генерал назвал сроки и объяснил, что изменится.

Кроме того Politeka.net писала, что враг штурмует позиции ВСУ – где сейчас идут тяжелые бои и какова ситуация в Северордонецке.