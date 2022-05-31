Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Укринформу комментируя тот факт, что в вооруженных силах беларуси создают новое оперативное командование – южное.
«К сожалению, там, кроме этого решения, уже находятся российские «Искандеры», и уровень угрозы с той стороны нам понятен», - рассказал Данилов.
Отвечая на вопрос, сможет ли Украина держать оборону на этом направлении, Данилов ответил, что это зависит от украинского войска и многих других факторов.
«Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области», - напомнил Данилов, добавив, что только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил.
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Напомним, ранее стало также известно, что Александр Лукашенко запланировал "мобилизационные учения" вблизи Украины.
Они состоятся в Гомельской области Беларуси с 22 июня по 1 июля.
"Сборы аккумулируют все районы области. В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам вооруженных сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах", – заявил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.
Также сообщалось, что в Беларуси переместили пусковые установки оперативно-тактических крылатых ракет "Искандер" в район Лунинец Брестской области.
Их, как заявлял замначальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов, могут использовать для обстрелов инфраструктуры на западе Украины.
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