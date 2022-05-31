У украинцев изменилась позиция - мы больше не слабые защитники нашей земли, мы - сила.

Как сообщает Politeka.net, владимир путин объявил так называемую спецоперацию в Украине. Оккупанты вероломно вторглись на территорию Украины ночью 24 февраля. Политтехнолог и блогер Петров Владимир заявил во время эфира на канале ISLND TV, что скоро Украина не будет защищается, теперь она нападает на позиции рашистов.

Петров Владимир отметил, что мы уже не защищаемся, мы уже нападаем и освобождаем оккупированные территории и дальше будем нападать на позиции оккупантов.

"Я хочу, чтобы до россиян уже дошло. Мы уже не защищаемся, мы уже нападаем. Вы оккупировали наши территории и мы теперь нападаем на вас. Мы освобождаем оккупированные территории, потому будем дальше на вас нападать", - предупредил эксперт.

Он добавил, что теперь у украинцев изменилась позиция - мы больше не слабые защитники нашей земли, мы - сила.

"Теперь мы с вами воюем. Нет больше позиции слабого, защитить свое. Есть только позиция силы - ликвидировать, как можно больше оккупантов, забрать все свое и получить столько средств, чтобы можно было закрыть все расходы. Вы оккупант и мы на вас нападаем. Готовтесь оккупанты!", - добавил Петров Владимир.

Стоит отметить, что ВСУ продолжают успешное контрнаступление. Так, наши защитники и защитницы смогли продвинуться на 8-10 километров на отдельных отрезках Херсонского и Запорожского направлений.

Напомним, что возможности армии рф снижаются, оккупанты столкнулись с массой проблем.

Как сообщала Politeka, оккупант планирует побег и готов расправиться с командиром, перехват.

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