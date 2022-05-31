Об этом рассказал в интервью «24 каналу» российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

По его словам, сейчас, когда Украина продолжает получать от своих европейских и американских партнеров новое вооружение, российские пропагандисты не могут скрывать своей истерики.

Сейчас «путинская политическая и медийная обслуга», как описал ее Яковенко, грозится ответными ударами «по центрам принятия решений» на Западе.

При этом эксперт отмечает, что в то же время обычным россиянам о ситуации с поставками оружия Украине мало что известно, поэтому они продолжают жить своей жизнью.

Яковенко также указал на еще один признак паники среди путинских пропагандистов: на днях ведущая Ольга Скабеева заявила, что «спецоперация в Украине» закончилась, а вместо нее началась «третья мировая война».

Яковенко отметил, что это следствие убеждения российских властей в том, что они якобы воюют не только с Украиной, но и со всем НАТО.

В целом эксперт считает, что в российском медийном пространстве сейчас не существует разногласий, ведь там в принципе не видно никакой логики.

«Искать какие-то разногласия в российской информационной войне – нет смысла. Потому что там, прежде всего, проблема в их головах. Там нет никакой логики», - заявил Яковенко.

Напомним, астролог Влад Росс напророчил, кто заменит путина после его смерти.

Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили элитный отряд спецназа, оккупанты в панике.

Также Politeka писала, что Кулеба призвал Запад как можно быстрее предоставить Украине нужное вооружение.