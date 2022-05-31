Новое заявление самопровозглашенного президента Беларуси привлекло к себе внимание в сети. Так, Лукашенко вдруг заговорил о том, что в его стране якобы могло случиться то же, что и в Украине. Избежать такой участи Беларусь смогла якобы благодаря тому, что президентом снова объявил себя Лукашенко.

«Глядя на Украину, становится понятным, что подобный сценарий должен был развернуться на нашей земле. Когда мы думаем, что было бы с нами, достаточно посмотреть на Украину. Мы осознаем и понимаем уровень угроз, которые сегодня просто сместились на территорию соседней страны», - заявил Лукашенко.

И хотя из дальнейшего контекста становится понятно, что под возможным агрессором он имел в виду коллективный Запад, в сети тут же отметили, что по описанию больше похоже на нападение россии на Украину.

«Лукашенко заявил, что в случае его проигрыша на выборах путин бы напал на Беларусь», «Лукашенко признал, что путин-террорист?», «Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, то рф напала бы на Беларусь», «Тут Лукашенко "признался", что РФ собиралась напасть на Беларусь. Немного завуалированно, но как смог, как смог», «Что с лукашенко? Сывороткой правды опоили?», - пишут люди.

Лукашенко сьогодні заявив, що росія агресор, яка може напасти і на Білорусь,як напала на Україну. Все цей негідник розуміє. pic.twitter.com/lyv9cS1FwI — Північний Українець (@WarSvitla) May 31, 2022

Напомним, астролог Влад Росс напророчил, кто заменит путина после его смерти.

Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили элитный отряд спецназа, оккупанты в панике.

Также Politeka писала, что Кулеба призвал Запад как можно быстрее предоставить Украине нужное вооружение.