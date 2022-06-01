С неожиданными словами выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиченко, передает российский «Интерфакс».

Она заявила, что россия готова к переговорам и подписанию мирного соглашения. Впрочем, верная сторонница владимира путина тут же отметила, что речь идет якобы о «гражданской войне» в Украине, поэтому россия, по всей видимости, должна по ее задумке играть роль некоего внешнего наблюдателя в этом соглашении.

«Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева», - заявила Матвиенко

Спикер российского Совфеда добавила, что целью «спецоперации» - как войну в Украине называют россияне – было полное уничтожение украинского вооружение и договор о внеблоковом и безъядерном статусе нашей страны.

Слова Матвиенко о мирном договоре вызвали бурную реакцию в сети.

«Вот Гитлер дурак наивный был! Ему надо было объявить в 1941 году, что в СССР идёт гражданская война, а он только миротворец и пришел помочь русским и освободить их от сталинского режима», «Такого цинизма и лжи еще не было в истории. Горите в аду сволочи кацапские. И все ваши последующие поколения!», «Загнали в Украину 200 тысяч вооруженных ублюдков и вякают о гражданской войне. Мрази», «Так ведет себя ГБшная погань. Всю свою жизнь», - пишут люди.

Напомним, Путин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину.

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