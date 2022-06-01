В конце мая, в оккупированном Севастополе состоялся конкурс красоты, в ходе которого определились с четырьмя "Королевами красоты– Крым Весна 2022" в разных возрастных категориях.

Однако больше всего вопросов среди пользователей сети вызвала обладательница титула "Миссис Королева Красоты" Ольга Валеева.

В сети началось бурное обсуждение "Миссис Королева Красоты", а особенно ее внешности, которая весьма необычная.

У Ольги хорошо видно, что подколоты губы, а также ее тело украшает множество татуировок: на груди, ноге и полностью "забита" одна рука.

"Пойду глаза с хлоркой помою. Даже слезы пошли от такой "красоты"

"Везде в конкурсах красоты идёт жосткий отбор девушек без пластики и косметических уколов. Но на расии выберут фриков только. Какая страна, такие и красавицы"

"Тату на груди издалека выглядит, как волосы"

"Это Галустян после смены пола?"

"На деда моего похожа"

"Господи не дай бог приснится такая"

"Какой-то некраЬивый мальчик. Сбросьте его со скалы", - кооментируют пользователи сети.

Напомним, Данилов также рассказал, сможет ли Украина отбить атаку Беларуси в случае вторжения.

Также сообщалось, что грядет перелом в боях против оккупантов - генерал назвал сроки и объяснил, что изменится.

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