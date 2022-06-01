В конце мая, в оккупированном Севастополе состоялся конкурс красоты, в ходе которого определились с четырьмя "Королевами красоты– Крым Весна 2022" в разных возрастных категориях.
Однако больше всего вопросов среди пользователей сети вызвала обладательница титула "Миссис Королева Красоты" Ольга Валеева.
В сети началось бурное обсуждение "Миссис Королева Красоты", а особенно ее внешности, которая весьма необычная.
У Ольги хорошо видно, что подколоты губы, а также ее тело украшает множество татуировок: на груди, ноге и полностью "забита" одна рука.
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"Какой-то некраЬивый мальчик. Сбросьте его со скалы", - кооментируют пользователи сети.
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