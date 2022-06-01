Рф преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но это не мешает ВСУ вести удачное уничтожение врага.

Как сообщает Politeka.net, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона охарактеризовала почерк российской армии и ее слабые места.

Она обратила внимание на то, что рф преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники, ВСУ очень мощно уничтожают физически российских военных и технику.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр объяснила, в чем кроется определенный почерк поведения российских войск. Так, оккупанты стараются не заходить и не начинать уличных боев, потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно из-за этого они предпочитают уничтожить город и захватывать его без какой-либо инфраструктуры.

Она также наголосила на втором важном моменте, что является в какой-то мере слабостью армии рф.

"Россияне не жалеют своих людей и, чтобы пополнить резерв техники, они свои производства перевели в усиленный режим. У нас есть информация, что заводы, которые производят оружие, работают в несколько смен", - рассказала Анна Маляр.

Напомним, что появились подробности о проблемах в российском флоте.

Как сообщала Politeka, бывший друг путина дал прогноз по срокам завершения войны.

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