Как сообщает Politeka.net, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона охарактеризовала почерк российской армии и ее слабые места.
Она обратила внимание на то, что рф преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники, ВСУ очень мощно уничтожают физически российских военных и технику.
Заместитель главы Минобороны Анна Маляр объяснила, в чем кроется определенный почерк поведения российских войск. Так, оккупанты стараются не заходить и не начинать уличных боев, потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно из-за этого они предпочитают уничтожить город и захватывать его без какой-либо инфраструктуры.
Она также наголосила на втором важном моменте, что является в какой-то мере слабостью армии рф.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Денежная помощь от международных организаций, украинцам сказали, как ее получить: "С сегодняшнего дня..."
Перепуганные россияне "прячутся" за украинскими флагами, появилось видео: "Я все видел, но..."
«Извините…»: Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло
"Не лезь в Украину, потому что добро пожаловать в ад": в рф уже заканчиваются места на кладбищах
"Россияне не жалеют своих людей и, чтобы пополнить резерв техники, они свои производства перевели в усиленный режим. У нас есть информация, что заводы, которые производят оружие, работают в несколько смен", - рассказала Анна Маляр.
Напомним, что появились подробности о проблемах в российском флоте.
Как сообщала Politeka, бывший друг путина дал прогноз по срокам завершения войны.
Также Politeka писала, что в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина.