Пока оккупантам не удается быстро реализовать все цели из-за мощного сопротивления ВСУ.

Как сообщает Politeka.net, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, какие цели преследует россия, когда уничтожает инфраструктуру Украины.

По ее мнению, в первую очередь это происходит из-за того, что россия желает использовать нашу страну в качестве плацдарма. Следующим шагом может стать наступление из Украины на страны Европы.

"Есть предположение: они уничтожают гражданскую и социальную инфраструктуру, ведь она их не интересует. У них планы использовать территорию Украины как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Украина – это не конечная цель, и если сейчас не остановить путина всем миром, он пойдет с территории Украины на европейский мир", – заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр уточнила, что пока оккупантам не удается быстро реализовать все цели из-за мощного сопротивления ВСУ. Однако бои ужесточились, поскольку рф имеет преимущество в количестве личного состава, вооружения и техники.

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