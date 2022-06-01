США подтвердили новый пакет помощи для Украины, который включает в том числе и передачу ракетных систем.

Соответствующая информация появилась 1 июня на сайте Белого дома. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что США утвердили новый пакет помощи для Украины на сумму в 700 миллионов долларов.

Как рассказал Блинкен, этот пакет помощи позволит вооружить Украину передовым оружием, которое необходимо нашей стране для противостояния российским оккупантам.

В частности, стало известно, что Украина получит высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Эти РСЗО позволят украинским защитникам поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний. Дальность их поражения составляет до 70-80 километров. Таким образом, эти системы могут достать до россии. По точности и дальности поражения эти РСЗО превосходят те, что применяет в Украине российская армия.

При этом, по данным Washington Post, одним из условий передачи HIMARS Украине стало то, что украинская сторона обязуется не использовать эти системы для обстрела целей, находящихся на территории россии.

Также новый пакет помощи включает радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.

Напомним, военный Михаил Шаманов объяснил, что изменилось в украинской армии за 3 месяца.

Как сообщала Politeka, в Бундестаге "разнесли" Шольца из-за Украины.

Также Politeka писала, что войска рф не могут захватить населенные пункты в честном бою.