Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как сообщают аналитики, украинские военные провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали Т2205, поддерживающей российские силы на границе Херсонской и Николаевской областях.
В ответ враг разрушил мосты, которые ВСУ использовали во время одной из контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых дальнейших украинских контрнаступлений.
Украинские силы, по словам экспертов ISW, все еще находятся достаточно близко к трассе, чтобы помешать ее использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность оккупантов противостоять украинским контрнаступлениям.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Болезнь прогрессирует: журналист сообщил о тяжелом диагнозе Путина и сколько ему осталось жить
В Кремле неожиданно заговорили о подписании мирного соглашения: "Мы готовы"
Кароль оставила образ строгой леди и превратилась в украинку-бунтарку: кадры преображения
Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев: "Здесь тоже есть много работы"
Вражеские войска также безуспешно пытались разведать в ходе боя украинские позиции на границе Херсонской и Николаевской областей.
Войска рф продолжают укреплять позиции на юге Украины, пытаясь установить постоянный контроль над оккупированными территориями. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска не вели никаких наступательных действий в Запорожской области, зато выполняли инженерные работы для второй линии обороны.
Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.
Как сообщала Politeka, в Бундестаге "разнесли" Шольца через Украину.
Также Politeka писала, что в Минобороны назвали слабые места армии рф.