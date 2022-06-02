В результате контрнаступления ВСУ на северо-востоке Херсонской области под угрозой оказалась жизненно важная для оккупантов наземная линия снабжения.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщают аналитики, украинские военные провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали Т2205, поддерживающей российские силы на границе Херсонской и Николаевской областях.

В ответ враг разрушил мосты, которые ВСУ использовали во время одной из контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых дальнейших украинских контрнаступлений.

Украинские силы, по словам экспертов ISW, все еще находятся достаточно близко к трассе, чтобы помешать ее использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность оккупантов противостоять украинским контрнаступлениям.

Вражеские войска также безуспешно пытались разведать в ходе боя украинские позиции на границе Херсонской и Николаевской областей.

Войска рф продолжают укреплять позиции на юге Украины, пытаясь установить постоянный контроль над оккупированными территориями. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска не вели никаких наступательных действий в Запорожской области, зато выполняли инженерные работы для второй линии обороны.

Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.

Как сообщала Politeka, в Бундестаге "разнесли" Шольца через Украину.

Также Politeka писала, что в Минобороны назвали слабые места армии рф.