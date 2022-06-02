Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Армия рф продолжает наступать на Славянском направлении и, вероятно, захватила несколько населенных пунктов - Яровую и Святогорск.

Но, как отмечают эксперты, для того, чтобы российские войска получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка. В то же время эксперты ISW пока не видят доказательств того, что вражеские войска смогли это сделать, что свидетельствует, что ВС рф еще не контролируют дорогу Райгородок-Славянск.

Войска рф продолжают продвижение в пределах Северодонецка. Также, похоже, оккупанты ведут бои в Устиновке и Мирной Долине с целью продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

Как сообщают аналитики, оккупационные войска ведут бои за контроль над Белогоровкой (где в начале мая они предприняли неудачную попытку форсирования реки Северский Донец) и Врубовкой, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

Отметим, что по данным Института изучения войны, во время прошлой попытки войск рф форсировать Северский Донец могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.

Как сообщала Politeka, войска Беларуси на границе переоснащают современным вооружением и техникой.

Также Politeka писала, что в Минобороны назвали слабые места армии рф.