«Украина очень благодарна за любую помощь. Но есть нюанс, который требует исторического экскурса».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые политики говорят, что Украине никто ничего не должен.

«Некоторые политики сегодня говорят: «Никто ничего не должен Украине. Воюйте тем, что есть, и перестаньте требовать оружие». Конечно, Украина очень благодарна за любую помощь. Но есть нюанс, который требует исторического экскурса», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Советник председателя ОП напомнил, почему и как Украина оказалась без средств защиты.

«Много лет назад Украина не только отказалась от ядерного оружия, но и уничтожила свой ракетный потенциал в обмен на гарантии безопасности. Сегодня у нас ни оружия, ни безопасности», - написал Подоляк, добавив, что учитывая это украинцы имеют моральное право просить о помощи.

«И мы благодарны, что партнеры подставляют нам плечо», - подчеркнул Подоляк.

Добавим, что в то же время стало известно, что Британия вслед за США подтвердила, что предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270.

Как рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Штатов предоставить Украине систему HIMARS.

Напомним, войска Беларуси на границе переоснащают современным вооружением и техникой.

Также сообщалось, что наступление ВСУ на Херсонщине создало оккупантам проблемы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и ему, вроде бы, осталось жить 3-4 месяца.