Минобороны Грузии в 2022 году закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Об этом говорится в поданном в парламент Грузии ежегодном докладе главы грузинского правительства Иракли Гарибашвили, пишет Интерфакс Украина.

В докладе уделяется внимание вопросам сотрудничества с США в сфере обороны, а также говорится, что в 2021-2022 годах вместе с США велась активная работа в направлении развития грузинских сил специальных операций.

"В частности, при поддержке США были проведены различные обучения и курсы. Следует отметить, что министерство обороны Грузии в рамках внешнего военного финансирования США продолжает процесс перевооружения подразделений сил обороны на вооружения по стандартам НАТО", – говорится в докладе Гарибашвили.

В документе также говорится о грантах, выделенных Грузии в рамках военно-технического сотрудничества разными странами.

По данным премьера Грузии, в 2021-2022 годах объем выделенного турецкой стороной гранта составил более 1 млн 464 тыс. долларов, французская сторона передала Грузии снаряжения на сумму более 256 тыс. евро, а от министерства охраны окружающей среды Литвы Грузия получила грант в размере более 417 тыс. долларов, который будет потрачен на установку панелей солнечной энергии на военных базах.

В январе текущего года прессслужба администрации грузинского правительства сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских ПТРК "Джавелин" на сумму более 26 млн долларов.

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